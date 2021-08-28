Военные США сообщили об убийстве с дрона вероятного организатора теракта в Кабуле
Центральное военное командование США сообщило, что в ночь с пятницы на субботу американские военные нанесли авиаудар с дрона по участникам группировки «Исламское государство» в ответ на взрывы в Кабуле 26 августа
Центральное военное командование США (CENTCOM) сообщило, что в ночь с пятницы на субботу американские военные нанесли авиаудар с дрона по участникам группировки «Исламское государство» (организация запрещенная на территории России) в ответ на взрывы в Кабуле 26 августа. По заявлению военных, «цель поражена» и был убит член «Исламского государства», предположительно, организовывавший взрывы.
Удар с дрона был нанесен в провинции Нангархар на востоке Афганистана. «Нам ничего не известно о жертвах среди гражданского населения», - сообщил представитель CENTCOM капитан ВМС Билл Урбан.
Масштабный теракт в аэропорту Кабула произошел 26 августа. В результате взрыва, ответственность за который взяло на себя подразделение «ИГИЛ» (организация запрещенная на территории России), погибли 185 человек, в том числе 13 американских военнослужащих, а также как минимум двое военнослужащих из Великобритании. Для США эти потери стали самыми большими с 2011 года.
В четверг днем президент США Джо Байден, которого резко критиковали за происходящее в Кабуле, пообещал нанести ответный удар по организаторам теракта.
«Я приказал командованию разработать оперативные планы по нанесению ударов по объектам, руководству и объектам организации «ИГИЛ-Хорасан», – сказал Байден в обращении. – Тем, кто осуществил это нападение, а также всем, кто желает Америке зла, знайте: мы этого не простим. Мы этого не забудем. Мы выследим вас и заставим заплатить».
Франция и Великобритания уже закончили эвакуацию своего персонала из Афганистана, США намерены завершить ее до 31 августа.