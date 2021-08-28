28 августа 2021, 12:42
В «Домодедово» неизвестные «заминировали» самолет, выполнявший рейс в Геленджик
Анонимное сообщение о минировании пассажирского лайнера поступило в полицию утром в субботу. В настоящее время сотрудники экстренных служб проводят проверку по полученной информации
Фото: pxhere.com
В Москве неизвестные сообщили об угрозе взрыва в пассажирском самолете, который должен был вылететь из аэропорта «Домодедово» в Геленджик.
Анонимное сообщение о минировании пассажирского лайнера поступило в полицию утром в субботу. В настоящее время сотрудники экстренных служб проводят проверку по полученной информации, сообщает ТАСС.
Согласно онлайн-табло «Домодедово», речь может идти о рейсе в Геленджик авиакомпании S7, который должен был вылететь в 11:25. Это рейс до сих пор не вылетел.