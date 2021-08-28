Власти Великобритании эвакуируют из Кабула 140 собак и 60 кошек
Власти Великобритании организовали чартер для эвакуации 200 собак и кошек из столицы Афганистана. Вывозом животных занимается основатель благотворительность организации Nowzad и бывший британский морпех ВМС Пен Фартинг
Власти Великобритании организовали чартер для эвакуации 200 собак и кошек из столицы Афганистана. Вывозом животных занимается основатель благотворительность организации Nowzad и бывший британский морпех ВМС Пен Фартинг.
Пен Фартинг после прихода к власти в Афганистане движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) пытался вывезти из Кабула 140 собак и 60 кошек, однако военные отказались их эвакуировать из-за того, что президент США Джо Байден изменил правила оформления животных на рейсы.
«Прошел через ад, чтобы попасть туда, и нас отправили в хаос этих ужасных взрывов», — написал бывший морпех в своем Twitter.
Позже глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес отметил, что животным отказали в перевозке из-за того, что военные должны отдавать предпочтение спасению людей.
История с эвакуацией собак и кошек из Кабула вызвала широкий общественный резонанс, после чего британский кабмин дал добро на вывоз животных.