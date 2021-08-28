28 августа 2021, 11:35
В России предложили отказаться от металлических денег
Глава комитета Госдумы РФ по экономической политике и предпринимательству Сергей Жигарев предложил отказаться от металлических денег. Депутат отметил, что их производство стоит дороже, чем номинал
Фото: uralweb.ru
Глава комитета Госдумы РФ по экономической политике и предпринимательству Сергей Жигарев предложил отказаться от металлических денег. Депутат отметил, что их производство стоит дороже, чем номинал.
Сергей Жигарев считает, что сейчас металлические деньги государству делать затратно и дорого. Парламентарий вспомнил, как в 90-е годы существовал даже целый бизнес, когда люди покупали пятикопеечные монеты и отдавали скупщикам, потому что по весу они стоили гораздо больше, чем по номиналу.
«И сегодня мы имеем такую же ситуацию», — пояснил депутат, слова которого приводит Ura.ru.
Дешевле и целесообразнее, считает г-н Жигарев, убрать из оборота монеты и напечатать бумажные деньги того же номинала.