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Экономика
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28 августа 2021, 11:35

В России предложили отказаться от металлических денег

Глава комитета Госдумы РФ по экономической политике и предпринимательству Сергей Жигарев предложил отказаться от металлических денег. Депутат отметил, что их производство стоит дороже, чем номинал

В России предложили отказаться от металлических денег
Фото: uralweb.ru

Глава комитета Госдумы РФ по экономической политике и предпринимательству Сергей Жигарев предложил отказаться от металлических денег. Депутат отметил, что их производство стоит дороже, чем номинал.

Сергей Жигарев считает, что сейчас металлические деньги государству делать затратно и дорого. Парламентарий вспомнил, как в 90-е годы существовал даже целый бизнес, когда люди покупали пятикопеечные монеты и отдавали скупщикам, потому что по весу они стоили гораздо больше, чем по номиналу.

«И сегодня мы имеем такую же ситуацию», — пояснил депутат, слова которого приводит Ura.ru.

Дешевле и целесообразнее, считает г-н Жигарев, убрать из оборота монеты и напечатать бумажные деньги того же номинала.

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