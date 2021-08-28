В ярославской больнице произошел пожар. Три пациента погибли
В Ярославле в клинической больнице № 3 в отделении для пациентов с коронавирусом вечером 27 августа произошел пожар. В ГУ МЧС по региону сообщили, что возгорание произошло по «электротехническим причинам»
В Ярославле в клинической больнице № 3 в отделении для пациентов с коронавирусом вечером 27 августа произошел пожар. В ГУ МЧС по региону сообщили, что возгорание произошло по «электротехническим причинам».
Пожар начался на втором этаже терапевтического отделения больницы. По одной из версий, загорелся матрас.
Znak.com сообщает, что в результате происшествия погиб один человек, но его смерть не связана с возгоранием. Телеканал РЕН ТВ сообщает, что в ярославской больнице погибли три человека. Пожар привел к отключению аппаратов ИВЛ (искусственной вентиляции легких), из-за чего тяжелым пациентам перестал поступать кислород.
На аппаратах ИВЛ в момент происшествия находились девять человек, шестерых из них удалось спасти. Возгорание до приезда пожарных потушили сотрудники больницы с помощью порошкового огнетушителя.