В Пермском крае разбился истребитель Су-24. Пилоты катапультировались
Су-24 выполнял тренировочный полет. По другим данным, самолет самолет летел на плановый ремонт. По предварительным данным, самолет мог потерпеть крушение из-за отказа техники
В Пермском крае потерпел крушение истребитель Су-24. Пилоты выжили, поскольку успели катапультироваться.
«Интерфакс» сообщает, что Су-24 выполнял тренировочный полет. По другим данным, самолет самолет летел на плановый ремонт. По предварительным данным, самолет мог потерпеть крушение из-за отказа техники.
В Минобороны сообщили РБК, что экипаж разбившегося истребителя уже обнаружили. Пилотов направили в ближайшее лечебное учреждение.
Это уже не первая авиакатастрофа с участием военных самолетов за последнее время. Так, 17 августа в Московской области разбился опытный образец новейшего военно-транспортного самолета Ил-112В. При крушении погибли два летчика-испытателя и бортинженер-испытатель. 19 августа под Астраханью потерпел крушение МиГ-29 во время учебного полета, летчик погиб. 23 августа в Астраханской области сгорел еще один МиГ-29 при проведении ремонтных работ.