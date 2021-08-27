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27 августа 2021, 16:19

Природоохранные ведомства «не заметили» выжженный по вине дочки «Росатома» участок леса

В Баунтовском районе республики Бурятии на урановом руднике «Хиагда» произошла утечка серной кислоты, которая фактически уничтожила все живое на целом участке леса. выжженными деревьями

Природоохранные ведомства «не заметили» выжженный по вине дочки «Росатома» участок леса
Фото: baikal-news.net

В Баунтовском районе республики Бурятии на урановом руднике «Хиагда» произошла утечка серной кислоты, которая фактически уничтожила все живое на целом участке леса. выжженными деревьями. 

Утечка серной кислоты произошла еще в июле, однако разбирательство по факту экологического происшествия так и не было начато. В Байкальской природоохранной прокуратуре заявили, что Баунтовский район неподнадзорен ведомству, а в республиканской прокуратуре об аварии вообще ничего не знают, пишет Readovka. 

Экологи сообщили, что рудник «Хиагда» является режимным государственным объектом, поэтому на его территорию не допускают независимых экспертов, чтобы можно было взять пробы воды и почвы.

Экоактивисты также считают, что дочернее предприятие госкомпании «Росатом», которое виновато в утечке кислоты, могло принять меры для того, чтобы природоохранная прокуратура, Роспотребнадзор и Росприроднадзор не смогли найти следов аварии.

По данным издания, когда надзорные ведомства узнали об утечке серной кислоты на руднике и решили разобраться в проблеме, сотрудники «Хиагды» засыпали грунтом дорогу, ведущую к месту аварии, а также снесли опознавательный знак месторождения. После ликвидации следов утечки дорога снова была«открыта». 

Позже сотрудники Роспотребнадзора и прокуратуры все же  взяли пробы почвы и воды, но заявили, что ничего подозрительного не обнаружили. При этом на территории рядом с рудником в буквальном смысле слова выжжено не менее 100 метров леса.

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