27 августа 2021, 15:50
В Дании после вакцинации 80% населения решили отменить все антиковидные ограничения
Власти Дании сообщили о планах снять все антиковидные ограничения после вакцинации населения от коронавируса. На сегодняшний день в стране привито уже 80% жителей
Фото: g1.globo.com
Власти Дании сообщили о планах снять все антиковидные ограничения после вакцинации населения от коронавируса. На сегодняшний день в стране привито уже 80% жителей.
В Дании коронавирус планируют исключить из списка социально опасных заболеваний, а с 10 сентября в стране планируется отменить все антиковидные ограничения, сообщает РБК.
В Минздраве Дании отметили, что жители страны широко поддерживают вакцинацию против COVID-19, поэтому уже сейчас привито около 80% граждан старше 12 лет. Это самый высокий уровень вакцинации среди стран Европы.
При этом власти страны отметили, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране в связи с распространением новых штаммов, карантинные ограничения могут вернуть.