Российские шпажисты завоевали золото и бронзу на Паралимпиаде в Токио
В финальном поединке в турнире на колясках российские спортсмены одержали победу над Китаем со счетом 45:39. В состав российской команды вошли Максим Шабуров, Александр Кузюков, Артур Юсупов и Никита Нагаев
Российские шпажисты завоевали золотые медали в командном турнире на Паралимпиаде в Токио.
В финальном поединке в турнире на колясках российские спортсмены одержали победу над Китаем со счетом 45:39. В состав российской команды вошли Максим Шабуров, Александр Кузюков, Артур Юсупов и Никита Нагаев.
Женская Паралимпийская сборная в составе Виктории Бойковой, Алены Евдокимовой, Юлии Майи и Людмилы Васильевой выиграла в командном турнире бронзовую медаль.
Еще одну золотую медаль сегодня завоевала российская пловчиха Валерия Шабалина. Она финишировала первой на дистанции 200 метров вольным стилем. Ранее Шабалина уже завоевала золотую медаль на дистанции 100 метров баттерфляем.
Еще одна россиянка Дарья Пикалова завоевала серебряную медаль на соревнованиях по плаванию на дистанции 100 метров на спине.