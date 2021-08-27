27 августа 2021, 13:59
Привитым «Спутником V» туристам разрешили приезжать на Пхукет без карантина
Власти Таиланда разрешили въезд на Пхукет и Самуи российским туристам, которые сделали прививку препаратом «Спутник V», без соблюдения обязательного карантина
Фото: jazztour.ru
Власти Таиланда разрешили въезд на Пхукет и Самуи российским туристам, которые сделали прививку препаратом «Спутник V», без соблюдения обязательного карантина.
Ранее такие условия действовали только для иностранных граждан, привитых от коронавируса одобренными ВОЗ вакцинами (российские вакцины в этот список не входят).
В генконсульстве РФ сообщили, что приезд на популярные острова возможен в рамках программ «Пхукетская песочница» и «Самуи плюс». Однако туристам необходимо оформить разрешение на въезд в посольстве Таиланда.
Туристы, которые прилетают по этой программе, должны быть вакцинированы двумя дозами препарата не позднее чем за 14 дней до вылета и иметь соответствующий сертификат.