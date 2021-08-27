В Москве в аптеках крупной сети обнаружили поддельные лекарства для онкобольных и ВИЧ-инфицированных
Московская полиция разоблачила преступную группу, которая занималась сбытом фальсифицированных лекарств
Московская полиция разоблачила преступную группу, которая занималась сбытом фальсифицированных лекарств, применяемых при онкологии, ВИЧ, туберкулеза и коронавирусной инфекции.
В правоохранительные органы поступила информация о том, что в столичных аптеках продают дорогостоящие лекарства сомнительного качества и неизвестного происхождения. В ходе проверки выяснилось, что документы на препараты поддельные.
Позже силовикам стало известно, что в ближайшее время продавец доставит покупателю несколько упаковок препарата «Актемра» для лечения ревматических артритов и тяжелых форм COVID-19 стоимостью 180 тысяч рублей. Сотрудники полиции задержали мужчину, который пытался передать упаковки с лекарством в здании Курского вокзала. Подозреваемый оказался курьером аптеки, которая входит в крупную аптечную сеть (ее название не уточняется).
В рамках расследования силовики также провели обыски в аптеке на Смольной улице, где был обнаружен незаконный склад с препаратами из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов: «Авастин», «Растан», «Китруда», «Цирамза», «Перьета», «Ацеллбия», «Тасигна». Общая стоимость лекарств на складе оценивается в 8,2 млн рублей. При этом на всех упаковках отсутствовала маркировка.
В настоящее время следователи выясняют, могли ли использоваться эти контрафактные препараты в медицинских учреждениях.