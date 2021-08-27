27 августа 2021, 12:57
В Ярославле трехлетнюю девочку зажало дверьми автобуса. Ребенок погиб
Согласно предварительной версии полиции, водитель рейсового автобуса, высадив пассажиров на остановке на Тутаевском шоссе, не убедился в том, что все покинули салон
Фото: golos.ua
В Ярославле полиция расследует гибель трехлетнего ребенка, которого зажало дверьми автобуса. Девочка получила смертельную травму.
Согласно предварительной версии полиции, водитель рейсового автобуса, высадив пассажиров на остановке на Тутаевском шоссе, не убедился в том, что все покинули салон. Мужчина закрыл двери, зажав руку женщины, которая в свою очередь держала за руку ребенка. После этого водитель начал движение.
Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Спасти девочку не удалось.