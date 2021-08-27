ЦИК просит Верховный суд снять с выборов семерых кандидатов в депутаты с иностранными активами
Центризбирком направит в Верховый суд России иски о снятии с выборов в Госдуму семерых кандидатов от Партии роста и РПСС. Причиной снятия с предвыборной гонки является наличие у них иностранных активов
Центризбирком направит в Верховый суд России иски о снятии с выборов в Госдуму семерых кандидатов от Партии роста и РПСС. Причиной снятия с предвыборной гонки является наличие у них иностранных активов.
Соответствующие документы в Верховный суд РФ были подготовлены по результатам проверки, проведенной Центробанком.
По данным «Коммерсанта», на основании результатов этой проверки партии «Яблоко», «Новые люди» и ЛДПР уже сняли с выборов восемь кандидатов, у которых обнаружились акции Apple, Pfizer, Intel и других иностранных компаний.
Верховный суд РФ рассмотрит дела тех кандидатов в депутаты Госдумы, которые не согласились с результатами проверки и не захотели добровольно сняться с предвыборной гонки. Среди них, например, кандидат от РПСС Дмитрий Потапенко. Политик сообщил, что у него в качестве иностранных активов фигурируют акции российских «Яндекса» и Сбербанка. По версии ЦИКа, иностранными активами могут быть признаны даже акции любых российских компаний, которые торгуются на зарубежных биржах.