Российские СМИ потребовали от властей прекратить давление на журналистов
Обращение к властям по ситуации с независимыми СМИ опубликовали «Медуза», Forbes, «Новая газета», «Дождь», The Village, Republic и другие издания
Редакции независимых СМИ написали коллективное обращение к президенту Владимиру Путину, зампреду Совета безопасности Дмитрию Медведеву, генпрокурору Игорю Краснову и директору ФСБ Александру Бортникову с требованием прекратить давление на журналистов.
Обращение к властям по ситуации с независимыми СМИ опубликовали «Медуза», Forbes, «Новая газета», «Дождь», The Village, Republic и другие издания.
Журналисты требуют немедленно прекратить государственную кампанию против независимой прессы с применением законов об иностранных агентах и нежелательных организациях. Эти законы они вообще требуют отменить, поскольку они нарушают закон о средствах массовой информации и Конституцию РФ.
Авторы обращения также требуют снять статусы «инагентов» и нежелательных организаций с граждан, СМИ и НКО, которые они получили по решению Минюста.
Отдельно редакции СМИ требуют расследовать все незаконные уголовные и административные дела против журналистов, включая Ивана Сафронова, Никиты Могутина (Baza) и Сергея Смирнова («Медиазона»).