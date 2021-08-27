В Госдуме предложили отказаться от МРОТ, который является анахронизмом
Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев предложил отказаться от минимального размера оплаты труда (МРОТ)
Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев предложил отказаться от минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Депутат назвал МРОТ анахронизмом и предложил ориентироваться только на прожиточный минимум, сообщает портал URA.ru.
Николай Арефьев заявил, что в России за последние десятилетия просто привыкли к такому параметру, но в реальности он является избыточным. «Оплата труда в любом случае не должна быть ниже прожиточного минимума», — отметил парламентарий.
Г-н Арефьев также считает, что привязка к МРОТ налогов, сборов и административных штрафов больше вредит, чем приносит пользы государству и обществу.
В настоящее время МРОТ равен 42% от медианной зарплаты, а прожиточный минимум — 44,2% от медианного среднедушевого дохода за предыдущий год. В 2021 году размер МРОТ составляет 12 792 рубля, но с нового года власти должны его повысить до 13 617 рублей в месяц.