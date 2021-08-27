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Общество
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27 августа 2021, 10:44

В Магадане могут ввести режим ЧС из-за мусорного коллапса в городе

Мэр города Юрий Гришан дал региональному мусорному оператору «Магаданский» недельный срок на решение проблемы с вывозом отходов

В Магадане могут ввести режим ЧС из-за мусорного коллапса в городе
Фото: narzur.ru

Власти Магадана решают вопрос о введении режима чрезвычайной ситуации из-за «мусорного коллапса».

Мэр города Юрий Гришан дал региональному мусорному оператору «Магаданский» недельный срок на решение проблемы с вывозом отходов. Если вопрос решен не будет, то мэрия перейдет от ситуации повышенной готовности в режим ЧС.

Градоначальник отметил, что мусорные свалки ставят под угрозу благополучие города, так как в местах скопления мусора усугубляют ситуацию крысы.

Ранее жители Магадана начали жаловаться на несвоевременный вывоз мусора и образование стихийных свалок в городе.

В свою очередь министр строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области Иван Бережной сообщил, что оператор не справляется, а ежедневно убирается меньше половины положенного.

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