27 августа 2021, 10:44
В Магадане могут ввести режим ЧС из-за мусорного коллапса в городе
Мэр города Юрий Гришан дал региональному мусорному оператору «Магаданский» недельный срок на решение проблемы с вывозом отходов
Фото: narzur.ru
Власти Магадана решают вопрос о введении режима чрезвычайной ситуации из-за «мусорного коллапса».
Мэр города Юрий Гришан дал региональному мусорному оператору «Магаданский» недельный срок на решение проблемы с вывозом отходов. Если вопрос решен не будет, то мэрия перейдет от ситуации повышенной готовности в режим ЧС.
Градоначальник отметил, что мусорные свалки ставят под угрозу благополучие города, так как в местах скопления мусора усугубляют ситуацию крысы.
Ранее жители Магадана начали жаловаться на несвоевременный вывоз мусора и образование стихийных свалок в городе.
В свою очередь министр строительства, ЖКХ и энергетики Магаданской области Иван Бережной сообщил, что оператор не справляется, а ежедневно убирается меньше половины положенного.