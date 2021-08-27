27 августа 2021, 10:38
Число погибших в результате терактов в Кабуле выросло до 100 человек
Число погибших в результате терактов возле аэропорта Кабула, которые произошли вечером 26 августа, выросло до 100 человек. Ранения различной степени тяжести получили около 1300 человек
Фото: АР
Число погибших в результате терактов возле аэропорта Кабула, которые произошли вечером 26 августа, выросло до 100 человек. Ранения различной степени тяжести получили около 1300 человек, сообщают The Wall Street Journal и РИА Новости.
Среди погибших в результате взрывов 13 американских солдат. Остальные жертвы теракта - жители Афганистана.
Напомним, два взрыва прогремели 26 августа у аэропорта Кабула. Первый взрыв осуществил террорист-смертник на входе в здание аэропорта, а затем сработала бомба в автомобиле рядом с гостиницей Baron, где останавливаются иностранные граждане.
Официально ответственность за взрывы в Кабуле взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России).