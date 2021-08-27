27 августа 2021, 10:29
Российские пловцы завоевали серебро и бронзу на Паралимпиаде в Токио
Российские пловцы завоевали серебряную и бронзовую медали на дистанции 100 метров брассом на Паралимпиаде в Токио. Артем Исаев пришел к финишу вторым с результатом 1 минута 7,45 секунды
Фото: pravdadnr.ru
Российские пловцы завоевали серебряную и бронзовую медали на дистанции 100 метров брассом на Паралимпиаде в Токио.
Так, Артем Исаев показал результат 1 минута 7,45 секунды. Первым к финишу пришел итальянский пловец Стефано Раймонди.
Бронзовую медаль в этом соревновании завоевал Дмитрий Бартасинский.
Исаев и Бартасинский выступали в категории SB3 среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).