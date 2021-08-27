Депутат от КПРФ предложил признать «Единую Россию» экстремистской организацией
Депутат Народного Хурала Бурятии и кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Баир Цыренов предложил признать «Единую Россию» экстремистской организацией и приравнять ее к «Исламскому государству»
Депутат Народного Хурала Бурятии и кандидат в депутаты Госдумы от КПРФ Баир Цыренов предложил признать «Единую Россию» экстремистской организацией и приравнять ее к «Исламскому государству» (ИГИЛ признана террористической и запрещена в России).
В ходе предвыборных дебатов на телеканале «Россия 24» Баир Цыренов заявил, что «Единая Россия» оставляет за собой «не меньшие руины, чем другие запрещенные террористические организации».
Политик напомнил, что именно партия власти «подарила» россиянам повышение пенсионного возраста, хотя в нашей стране половина мужчин не доживает до выхода на пенсию.
Баир Цыренов также сообщил, что при губернаторе-единороссе Алексее Цыденовым Бурятия в пандемию коронавируса показала самую высокую смертность в России из-за плачевного состояния системы здравоохранения.