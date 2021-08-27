27 августа 2021, 09:47
«Талибан» попросил продовольственной помощи у международного сообщества
Талибы заявили, что Всемирная продовольственная программа должна «немедленно» оказать помощь малоимущим афганцам. В свою очередь «Талибан» пообещал предоставить гарантии безопасности и сотрудничества
Фото: Яндекс.Дзен
Заместитель главы политофиса «Талибана» (организация признана террористической и запрещена в России) Шер Мохаммад Аббас Станекзай на встрече с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвидом Бисли в Дохе попросил организацию об оказании продовольственной помощи.
Талибы заявили, что Всемирная продовольственная программа должна «немедленно» оказать помощь малоимущим афганцам.
В свою очередь «Талибан» пообещал Дэвиду Бисли предоставить гарантии безопасности и сотрудничества.
Напомним, что талибы пришли к власти в Афганистане 15 августа текущего года. После этого власти США и Международный валютный фонд заблокировали «Талибану» доступ к денежным средствам Афганистана.