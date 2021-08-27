27 августа 2021, 09:21
Депутат Наталья Поклонская станет послом России в республике Кабо-Верде
В действующем составе Госдумы Наталья Поклонская занимает должность заместителя председателя комитета по международным делам. В следующий состав нижней палаты парламента она выдвигаться не стала.
Фото: 18-21.ru
Депутат Госдумы Наталья Поклонская после окончания полномочий станет послом России в республике Кабо-Верде, которая располагается на Островах Зеленого Мыса.
В действующем составе Госдумы Наталья Поклонская занимает должность заместителя председателя комитета по международным делам. В следующий состав нижней палаты парламента она выдвигаться не стала.
Источник РБК сообщил, что послом России в Кабо-Верде Наталья Поклонская будет назначена в ближайшее время. Соответствующие документы уже готовы.
Напомним, что пять лет назад экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская избралась от «Единой России», однако из-за регулярных «несистемных» заявлений партия власти в этот раз решила ее не выдвигать.