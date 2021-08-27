27 августа 2021, 03:23
Льва Шлосберга сняли с выборов в Псковское областное собрание
Псковский облизбирком снял с выборов в собрание депутатов региона депутата от партии «Яблоко» Льва Шлосберга. Ранее политика сняли с выборов в Госдуму РФ
Фото: shlosberg.ru
Псковский облизбирком снял с выборов в собрание депутатов региона депутата от партии «Яблоко» Льва Шлосберга. Ранее политика сняли с выборов в Госдуму РФ.
За исключение Льва Шлосберга из списка кандидатов в депутаты в областное собрание проголосовали 9 членов избирательной комиссии. Еще два человека проголосовали против.
Ранее псковского оппозиционного депутата сняли с выборов в Госдуму РФ по Ховринскому одномандатному округу №207. Поводом для исключения Шлосберга из списка кандидатов в депутаты стало его сотрудничество с организациями Алексея Навального, которые были признаны экстремистскими.