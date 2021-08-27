27 августа 2021, 02:40
Глава ЦИК предложила Ксении Собчак поработать наблюдателем на выборах
Глава Центризбиркома Элла Памфилова прокомментировала заявление телеведущей Ксении Собчак о том, что предстоящие выборы в Госдуму не будут честными
Фото: vidsboku.com
Глава Центризбиркома Элла Памфилова прокомментировала заявление телеведущей Ксении Собчак о том, что предстоящие выборы в Госдуму не будут честными.
В ответ председатель ЦИК предложила телеведущей поработать наблюдателем на выборах в Госдуму, чтобы лично убедиться в их честности.
Ведущий радиостанции «Комсомольская правда» Александр Гамов в эфире сообщил, что Ксения Собчак якобы заранее «обвинила ЦИК в подтасовке голосов» и заявила, что «не верит в исход честных выборов в России». Элла Памфилова на это заявила, что ее не интересует мнение «этой особы» и предложила Собчак поработать наблюдателем.
«Пусть приходит наблюдателем и поработает хоть немножко на честность выборов», - заявила глава ЦИК, слова которой приводит ТАСС.