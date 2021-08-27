ФК «Зенит» в групповом этапе Лиги чемпионов сыграет с «Челси», «Ювентусом» и «Мальмё»
Соперниками петербургского «Зенита» в группе H станут итальянский «Ювентус», шведский «Мальмё» и лондонский «Челси». Последний является действующим чемпионом
В Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2021/2022.
Соперниками петербургского «Зенита» в группе H станут итальянский «Ювентус», шведский «Мальмё» и лондонский «Челси». Последний является действующим чемпионом.
В группе A сыграют «Манчестер Сити», «ПСЖ», «РБ Лейпциг», «Брюгге»; в группе B встретятся «Атлетико» (Мадрид), «Ливерпуль», «Порту», «Милан», а в группе С - «Спортинг», «Боруссия» (Дортмунд), «Аякс», «Бешикташ».
Другие результаты жеребьевки выглядят следующим образом:
Группа D: «Интер» (Милан), «Реал» (Мадрид), «Шахтер», «Шерифф».
Группа E: «Бавария», «Барселона», «Бенфика», «Динамо» (Киев).
Группа F: «Вилльяреал», «Манчестер Юнайтед», «Аталанта», «Янг Бойз».
Группа G: «Лилль», «Севилья», «Зальцбург», «Вольфсбруг».
Группа H: «Челси», «Ювентус», «Зенит», «Мальмё».
Групповой этап Лиги чемпионов стартует 14 сентября и продлится 8 декабря.