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Общество
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27 августа 2021, 01:38

Глава Крыма обязал чиновников лично подсчитывать все ямы на дорогах

Глава республики Крым Сергей Аксенов предложил назначить среди чиновников ответственных за подсчет ям на дорогах. При этом руководители местных администраций должны будут обеспечивать оперативный ремонт дорожного покрытия

Глава Крыма обязал чиновников лично подсчитывать все ямы на дорогах
Фото: izhevsk.ru

Глава республики Крым Сергей Аксенов предложил назначить среди чиновников ответственных за подсчет ям на дорогах. При этом руководители местных администраций должны будут обеспечивать оперативный ремонт дорожного покрытия.

Сергей Аксенов сообщил, что на этой неделе он лично проехал на машине по Симферополю вместе с главой городской администрации Валентином Демидовым и показал ему «все ямы на дорогах».

Глава глава республики возмутился тем, что в Симферополе на полтора-два километра приходится по шесть-восемь глубоких ям. «Мы можем найти человека, который в состоянии посчитать ямы? Или надо из космоса снимать, в "Роскосмос" обращаться?», — поинтересовался у подчиненных Сергей Аксенов.

Глава Крыма поручил чиновникам каждую неделю лично проверять дороги на подведомственной территории и оперативно заделывать ямы.

«По кругу проехали, увидели, что 25 глубоких ям есть, заделали, не дожидаясь, пока люди подвески оставят»,— добавил губернатор.

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