27 августа 2021, 01:01
Минздрав РФ зарегистрировал пятую отечественную вакцину от COVID-19
Министерство здравоохранения России официально зарегистрировало пятую вакцину от коронавирусной инфекции отечественного производства
Фото: grozniy.bezformata.com
Министерство здравоохранения России официально зарегистрировало пятую вакцину от коронавирусной инфекции отечественного производства.
Речь идет о вакцине «ЭпиВакКорона-Н», разработанную новосибирским центром «Вектор» (входит в структуру Роспотребнадзора).
В «Векторе» сообщили, что новый препарат практически не отличается от вакцины «ЭпиВакКорона», однако производить его будет быстрее и проще.
Напомним, что основной препарат «Вектора» — «ЭпиВакКорона» - был второй зарегистрированной вакциной. Первой был «Спутник V» («ГамКовидВак»). Позже Минздрав зарегистрировал вакцины «КовиВак» научного центра имени Чумакова и «Спутник Лайт».