Ответственность за теракт возле аэропорта Кабула взяло на себя «Исламское государство»
Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт около аэропорта Кабула в Афганистане
Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт около аэропорта Кабула в Афганистане. Об этом сообщат «Sputnik Афганистан» со ссылкой на издание Herat Times.
Взрыв возле аэропорта афганской столицы осуществил террорист-смертник. Агентство Reuters сообщает о 13 погибших, среди которых есть дети и американские военные. РИА Новости со ссылкой на Минздрав Афганистана сообщает как минимум о 40 погибших в результате взрыва и около 100 пострадавших. Аналогичные данные сообщает The New York Times.
Также сообщается, что взрыва было два. Возле ворот аэропорта Кабула подорвал себя террорист-смертник, а позже второй взрыв прогремел рядом с отелем Baron недалеко от аэропорта.
Движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) сразу заявило о причастности к теракту боевиков «Исламского государства».