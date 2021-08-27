27 августа 2021, 00:39
ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд рублей за навязывание отелям невыгодных условий
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала сервис бронирования отелей и апартаментов Booking.com на 1,3 млрд рублей за навязывание объектам размещения невыгодных для них условий
Фото: Booking.com
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала сервис бронирования отелей и апартаментов Booking.com на 1,3 млрд рублей за навязывание объектам размещения невыгодных для них условий.
ФАС признала booking.com виновным в злоупотреблении доминирующим положением на российском рынке. По данным ведомства, сервис навязывал гостиницам условия, по которым они не могли выставлять цены ниже в других аналогичных сервисах.
Объекты размещения должны были предоставлять Booking.com и соблюдать со своей стороны паритет цен, наличия номеров и условий во всех каналах продаж и распространения своих услуг.
Теперь голландской компании придется выплатить оборотный штраф в размере 1,3 млрд рублей.