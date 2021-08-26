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Общество
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26 августа 2021, 18:11

WhatsApp, Facebook и Twitter оштрафовали за отказ перенести данные российских пользователей в РФ

Таганский райсуд Москвы рассмотрел протоколы Роскомнадзора в отношении крупных западных социальных сетей за отказ локализовать данные российских пользователей на территории РФ

WhatsApp, Facebook и Twitter оштрафовали за отказ перенести данные российских пользователей в РФ
Фото: 24smi.org

Таганский райсуд Москвы рассмотрел протоколы Роскомнадзора в отношении крупных западных социальных сетей за отказ локализовать данные российских пользователей на территории РФ.

По итогам разбирательства суд оштрафовал мессенджер WhatsApp на 4 млн рублей, Facebook — на 15 млн рублей, а Twitter — на 17 млн рублей за повторные нарушения требований о локализации персональных данных.

Отметим, что в прошлом году Facebook и Twitter уже были оштрафованы на 4 млн рублей, причем Twitter этот штраф так и не оплатил.

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