26 августа 2021, 18:11
WhatsApp, Facebook и Twitter оштрафовали за отказ перенести данные российских пользователей в РФ
Таганский райсуд Москвы рассмотрел протоколы Роскомнадзора в отношении крупных западных социальных сетей за отказ локализовать данные российских пользователей на территории РФ
Фото: 24smi.org
Таганский райсуд Москвы рассмотрел протоколы Роскомнадзора в отношении крупных западных социальных сетей за отказ локализовать данные российских пользователей на территории РФ.
По итогам разбирательства суд оштрафовал мессенджер WhatsApp на 4 млн рублей, Facebook — на 15 млн рублей, а Twitter — на 17 млн рублей за повторные нарушения требований о локализации персональных данных.
Отметим, что в прошлом году Facebook и Twitter уже были оштрафованы на 4 млн рублей, причем Twitter этот штраф так и не оплатил.