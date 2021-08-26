В Мурманске на умершего от коронавируса пациента пытались оформить кредит
В Мурманске правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента с пропажей ценных вещей пациента, умершего от коронавирусной инфекции
В Мурманске правоохранительные органы проводят проверку по факту инцидента с пропажей ценных вещей пациента, умершего от коронавирусной инфекции.
Речь идет о пациенте, который находился на лечении в Мурманской областной клинической больнице с COVID-19, но скончался в результате осложнений.
После смерти мужчины родственники обнаружили, что его личные вещи исчезли, а с банковского счета пропали 80 тысяч рублей. Также на имя умершего пациента неизвестные пытались оформить кредит, сообщает Znak.com.
Сын умершего Иван Гордеев сообщил, что пока его отец находился в реанимации, его мобильный телефон два раза появлялся в сети, но при этом родственникам мужчина не звонил. Позже семья обнаружила, что с его карты пропали 80 тысяч рублей, а также была предпринята попытка взять на него кредит в размере 300 тысяч рублей.
Родственники подозревают сотрудников больницы в мошенничестве, в связи с чем написали заявление в полицию. «И это областная больница. Страшно представить, как обстоят дела с медициной в маленьких и отдаленных населенных пунктах», - сообщил Иван Гордеев, добавив, что будет добиваться проведения проверок во всех медучреждениях Мурманской области.