Экс-главу департамента транспорта ЯНАО подозревают в получении крупной взятки от подрядчика
Бывший директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого АО Максим Першиков стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере
Бывший директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого АО Максим Першиков стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Его подозревают в получении взятки в размере 3 млн рублей.
Преступления Максима Першикова были выявлены сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД по ЯНАО при содействии регионального правительства.
Из подробностей дела в отношении высокопоставленного чиновника известно пока только, что взяткодателем выступал представитель одной из коммерческих компаний из Надыма, сообщает Znak.com.
Максим Першиков был отправлен в отставку с должности директора департамента транспорта ЯНАО в 2020 году по итогам рабочей поездки главы региона Дмитрия Артюхова по округу. Губернатор тогда раскритиковал подчиненных за плохое качество дорожных работ, после чего началась проверка в департаменте транспорта.
В ходе проверки выяснилось, что в 2019 году Максим Першиков и представители коммерческой фирмы вступили в сговор с целью получения государственных контрактов в сфере дорожного строительства. Бизнесмен передал чиновнику 3 млн рублей за содействие в получении подрядов.