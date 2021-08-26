«Уральские авиалинии» признали самой непунктуальной авиакомпанией в мире
«Уральские авиалинии» признали самой непунктуальной авиакомпанией в мире. В период с мая по июль 2021 года с задержкой рейса более чем на 30 минут столкнулось 1,7 млн пассажиров авиаперевозчика
«Уральские авиалинии» признали самой непунктуальной авиакомпанией в мире. В период с мая по июль 2021 года с задержкой рейса более чем на 30 минут столкнулось 1,7 млн пассажиров уральского авиаперевозчика. Из 150 крупнейших авиакомпаний мира это самый худший показатель пунктуальности рейсов, пишут «Известия» со ссылкой на обзор европейского поставщика авиационных данных OAG.
По данным Росавиации, в мае—июле авиакомпании выполнили около 20 тысяч рейсов. Из них более чем на полчаса было задержано 11,4 тысячи рейсов. На час задержались 7,2 тысячи вылетов, на два часа - 3,5 тысячи рейсов и более чем на три часа - 1,8 тысячи рейсов.
В Росавиации в этой связи отметили, что пунктуальность выполнения рейсов является одним из критериев отбора авиакомпаний на допуск к тем или иным международным направлениям.
В пресс-службе «Уральских авиалиний» причинами задержек рейсов назвали неготовность российских аэропортов к обслуживанию самолетов в минимально короткие сроки, а также неблагоприятные погодные условия и технические неисправности воздушных судов.