Власти Великобритании и США предупредили о возможном теракте в аэропорту Кабула
Министерство обороны Великобритании предупредило о планах террористов осуществить крупный теракт в аэропорту столицы Афганистана и его окрестностях
Министерство обороны Великобритании предупредило о планах террористов осуществить крупный теракт в аэропорту столицы Афганистана и его окрестностях.
Замглавы оборонного ведомства Джеймс Хиппи в интервью ВВС заявил, что «смертоносный» теракт в аэропорту Кабула может произойти в самое ближайшее время.
В связи с высокой террористической угрозой Минобороны Великобритании рекомендовало своим гражданам не приближаться близко к аэропорту Кабула.
«Необходимо найти безопасное место и ждать инструкций», - говорится в рекомендациях ведомства.
Американские военные со ссылкой на разведданные также сообщают о возможном теракте в аэропорту Кабула. В этой связи США временно приостановили эвакуацию своих граждан из Афганистана. При этом ранее движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) предупредило иностранные государства о том, что эвакуация граждан из Кабула будет возможна только до 31 августа.