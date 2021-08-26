26 августа 2021, 14:43
Российские паралимпийцы завоевали золотые медали в плавании и фехтовании
Россиянин выступал в категории В, где соревнуются спортсмены, которые не могут полностью контролировать туловище или руку для фехтования
Фото: РИА Новости
Российский фехтовальщик Александр Кузюков завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио.
Александр Кузюков в фехтовании на колясках в финальном поединке одержал победу над бразильцем Жоване Гиссоне со счетом 15:8.
Россиянин выступал в категории В, где соревнуются спортсмены, которые не могут полностью контролировать туловище или руку для фехтования.
Еще одну золотую медаль в копилку российской сборной принес пловец Андрей Калина. Он стал первым на дистанции 100 метров брассом среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. К финишу россиянин пришел с результатом 1 минута и 7,24 секунды.
На счету российских паралимпийцев уже шесть золотых, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей.