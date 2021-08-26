КПРФ обвинила мэрию Москвы в подкупе избирателей и срыве агитационной кампании
Кандидаты в депутаты Госдумы от КПРФ в своем письме на имя мэра столицы Сергея Собянина написали, что сотрудники полиции в нарушение закона задерживали их во время встреч с избирателями и угрожали возбуждением уголовных дел
Партия КПРФ обвинила мэрию Москвы в подкупе избирателей накануне выборов в Госдуму, а также в создании помех в проведении агитации.
Кандидаты в депутаты Госдумы от КПРФ в своем письме на имя мэра столицы Сергея Собянина написали, что сотрудники полиции в нарушение закона задерживали их во время встреч с избирателями и угрожали возбуждением уголовных дел по факту проведения несанкционированных митингов.
Кроме того, московские власти через сотрудников подконтрольного ГБУ «Жилищник» убирают агитационные плакаты КПРФ и «похищают» их газеты из почтовых ящиков, а рекламные агентства отказываются размещать предвыборную рекламу коммунистов.
Отдельно кандидаты в депутаты от КПРФ раскритиковали акцию #ВыбираемВместе, в рамках которой среди участников электронного голосования будут разыграны ценные призы. Коммунисты считают этот розыгрыш подкупом избирателей.
«Со стороны властей идет воспрепятствование по всем фронтам проведения избирательной кампании в адрес кандидатов от КПРФ», — говорится в письме кандидатов в депутаты Валерия Рашкина, Дениса Парфенова, Анастасии Удальцовой, Сергея Обухова и Нины Останиной.