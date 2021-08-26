В отношении главы СК по Тюменской области назначена проверка из-за дела Насти Муравьевой
Руководство Следственного комитета России назначило служебную проверку в отношении главы управления СК по Тюменской области Александра Кублякова. Поводом для проверки послужило расследование дела об изнасиловании и убийстве 8-летней Насти Муравьевой
Руководство Следственного комитета России назначило служебную проверку в отношении главы управления СК по Тюменской области Александра Кублякова. Поводом для проверки послужило расследование дела об изнасиловании и убийстве 8-летней Насти Муравьевой, которая пропала в конце июня.
Дело об убийстве девочки было передано в центральное управление из-за неэффективности работы Кублякова, сообщает «Лента.ру».
Напомним, что ранее глава СКР Александр Бастрыкин направил в Тюменскую область группу опытных следователей и криминалистов во главе с «охотником на маньяков» Евгением Карчевским.
После приезда в регион московских следователей был задержан подозреваемый в убийстве Насти Муравьевой - 40-летний бывший спецназовец Виталий Бережной. Мужчина уже дал признательные показания.
На допросе Бережной рассказал, что находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, когда встретил 8-летнюю девочку на лестничной площадке дома. Он заманил ребенка в свою квартиру, связал ее скотчем, изнасиловал и задушил. Подозреваемый несколько дней хранил тело девочки в холодильнике, прежне чем избавиться от него.
Настя Муравьева пропала 30 июня. Ее тело со следами насильственной смерти нашли 19 августа в двух километрах от дома.