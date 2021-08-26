26 августа 2021, 13:48
В России побит очередной рекорд по суточному количеству смертей от COVID-19
По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, за минувшие сутки скончались 820 человек. Это максимальное количество смертей в сутки с начала пандемии
Фото: РИА Новости
В России побит очередной рекорд по числу умерших в результате осложнений от коронавируса.
По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, за минувшие сутки скончались 820 человек. Это максимальное количество смертей в сутки с начала пандемии.
Рост смертности от коронавируса специалисты связывают с распространением нового дельта-штамма, который считается более заразным и агрессивным.