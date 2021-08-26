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Экономика
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26 августа 2021, 12:55

Молочный союз пожаловался в правительство на высокие наценки торговых сетей

Молочный союз России обратился в кабинет министров и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой принять меры в связи с высокими наценками на молочную продукцию в федеральных торговых сетях

Молочный союз пожаловался в правительство на высокие наценки торговых сетей
Фото: revizornews.ru

Молочный союз России обратился в кабинет министров и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой принять меры в связи с высокими наценками на молочную продукцию в федеральных торговых сетях.

Глава организации Людмила Маницкая сообщила агентству ТАСС, что наценки на «молочку» в федеральных торговых сетях составляют от 50 до 150%. Предпринимательница отметила, что хотя вмешательство государства в рынок недопустимо, однако в данном случае оно необходимо.

«Ни в одной стране нет таких наценок на молочную продукцию», — посетовала глава ФАС.

По словам Людмилы Маницкой, самая большая наценка идет на продукты, для изготовления которых необходимо большое количество молока (сыр, масло и сметана). Из-за наценок эти продукты становятся малодоступными для покупателей.

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