Молочный союз пожаловался в правительство на высокие наценки торговых сетей
Молочный союз России обратился в кабинет министров и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой принять меры в связи с высокими наценками на молочную продукцию в федеральных торговых сетях
Молочный союз России обратился в кабинет министров и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой принять меры в связи с высокими наценками на молочную продукцию в федеральных торговых сетях.
Глава организации Людмила Маницкая сообщила агентству ТАСС, что наценки на «молочку» в федеральных торговых сетях составляют от 50 до 150%. Предпринимательница отметила, что хотя вмешательство государства в рынок недопустимо, однако в данном случае оно необходимо.
«Ни в одной стране нет таких наценок на молочную продукцию», — посетовала глава ФАС.
По словам Людмилы Маницкой, самая большая наценка идет на продукты, для изготовления которых необходимо большое количество молока (сыр, масло и сметана). Из-за наценок эти продукты становятся малодоступными для покупателей.