Московским предпринимателям обещали возместить расходы на профилактику коронавируса
В Москве предприниматели с 1 по 30 сентября могут подать заявку на компенсацию своих расходов, связанных с профилактикой коронавирусной инфекции на предприятиях и в офисах
В Москве предприниматели с 1 по 30 сентября могут подать заявку на компенсацию своих расходов, связанных с профилактикой коронавирусной инфекции на предприятиях и в офисах. Столичное правительство выделило на компенсацию «ковидных» расходов бизнесу миллиард рублей.
На выплаты могут рассчитывать предприниматели, которые до 15 августа загрузили на портал mos.ru сведения о вакцинации 60% своих работников от COVID-19.
Вице-мэр Наталья Сергунина сообщила, что речь идет о разовой выплате 15 тысяч рублей, а также о дополнительной компенсации в размере 6,5 тысячи рублей на каждого работника.
Расходы на профилактику коронавируса возместят кафе и ресторанам, организациям в сфере образования, культуры, развлечений и спорта, а также салонам красоты и кинотеатрам.