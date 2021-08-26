ФСБ задержала преступную группу в сфере ритуальных услуг. В нее в ходили полицейские
Сотрудники ФСБ России задержали пятерых участников преступной группы, которая работала в сфере оказания похоронных услуг. Среди задержанных оказались сотрудники полиции
Сотрудники ФСБ России задержали пятерых участников преступной группы, которая работала в сфере оказания похоронных услуг. Среди задержанных оказались сотрудники полиции.
В Центре информационных связей ФСБ сообщили, что в преступную схему были вовлечены сотрудники дежурных частей столичных отделов МВД по районам Нагорный и Северное Измайлово. Полицейские получали деньги от ритуального агентства, а взамен предоставляли служебную информацию о смерти граждан.
Сотрудники ритуального агентства оперативно связывались с родственниками умерших и предлагали им свои услуги. В ФСБ отметили, что услуги по организации похорон предоставлялись по завышенным ценам в сравнении со средней стоимостью по рынку.
По данным РБК, предполагаемый организатор преступной схемы планировал сбежать на Украину, но был задержан силовиками на границе. При обыске в его машине был обнаружен фальшивый пропуск с символикой управления ФСБ по Москве и области.