26 августа 2021, 11:59
Велогонщик Михаил Асташов завоевал золото в гонке на 3000 метров в Токио
В гонке преследования на дистанции 3 000 метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата российский спортсмен обошел канадца Тристена Чернове и стал паралимпийским чемпионом
Фото: ulanude.bezformata.com
Российский велогонщик Михаил Асташов выиграл золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио.
В гонке преследования на дистанции 3 000 метров среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата российский спортсмен обошел канадца Тристена Чернове и стал паралимпийским чемпионом. При этом в квалификационном заезде Асташов показал мировой рекорд - 3 минуты и 35,954 секунды.
У Михаила Асташова нет рук и ног, а родители от него отказались. В феврале 2020 года он устроился на работу в сервис доставки «Яндекса», чтобы заработать на поездку на Паралимпийские игры в Токио.