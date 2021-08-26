26 августа 2021, 11:51
С начала пандемии от коронавируса скончались около 9 тысяч детей
По данным главного внештатного специалиста ведомства по профилактической медицине Лейлы Намазовой-Барановой, от COVID-19 умерли около 9 тысячи детей
Фото: baikal24.ru
Министерство здравоохранения России сообщило, сколько детей умерло в мире в результате осложнений от коронавируса.
По данным главного внештатного специалиста ведомства по профилактической медицине Лейлы Намазовой-Барановой, от COVID-19 умерли около 9 тысячи детей.
Считается, что смертность детей от коронавируса является крайне низкой, однако летальные случаи все же происходят, особенно на фоне распространения новых штаммов вируса.
По данным специалиста Минздрава РФ, детская смертность от коронавируса составляет 1-2%, однако общее количество заразившихся детей в возрасте до 4 лет увеличилось с начала 2020 года в два раза, а в возрасте с 5 до 14 лет — в три раза, так как COVID-19 стал более агрессивным, сообщает РИА Новости.