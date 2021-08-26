26 августа 2021, 10:26
ЕСПЧ обязал Польшу и Литву оказать помощь нелегальным мигрантам
Европейский суд по правам человека в Страсбурге (ЕСПЧ) обязал власти Польши и Литвы оказать помощь мигрантам, застрявшим на границе с Белоруссией
Фото: Euromews
Европейский суд по правам человека в Страсбурге (ЕСПЧ) обязал власти Польши и Литвы оказать помощь мигрантам, застрявшим на границе с Белоруссией.
Суд обязал власти европейских стран обеспечить нелегальных мигрантов жильем, продуктами, чистой водой и медикаментами. Такое решение было принято в ходе рассмотрения исков «Амири и другие против Польши» и «Ахмед и другие против Латвии».
Стоит отметить, что решение ЕСПЧ не является требованием к Польше и Литве пропустить нелегальных мигрантов на свою территорию.