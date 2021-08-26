26 августа 2021, 10:20
Власти Москвы распространили меры поддержки молодежи на граждан от 30 до 35 лет
В мэрии пояснили, что если москвичи этой возрастной категории, столкнувшиеся с проблемами в поиске работы, смогут принять участие в программах молодежной практики и рассчитывать на временное трудоустройство
Фото: ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о распространении мер поддержки молодежи на жителей города в возрасте от 30 до 35 лет.
В мэрии пояснили, что если москвичи этой возрастной категории, столкнувшиеся с проблемами в поиске работы, смогут принять участие в программах молодежной практики и рассчитывать на временное трудоустройство.
Чиновники считают, что расширенные меры поддержки позволят «найти работу большему числу граждан».
При этом для того, чтобы принять участие в молодежной практике у соискателя должно быть профессиональное образование и отсутствие опыта работы по полученной специальности в течение 12 месяцев после окончания учебы.