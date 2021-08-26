Камчатские турфирмы теряют по 6 млн рублей в сутки из-за запрета использовать вертолеты «Витязь-Аэро»
По словам Владимира Русанова, из-за данного запрета местные туристические фирмы ежедневно теряют до 6 млн рублей. Компаниям приходится отказывать туристам в экскурсиях на Долину Гейзеров и Курильское озеро
Глава Минтуризма Камчатского края Владимир Русанов пожаловался на крупные финансовые потери региональных турфирм из-за запрета авиакомпании «Витязь-Аэро» совершать коммерческие перевозки после крушения вертолета Ми-8 в Курильском озере.
По словам Владимира Русанова, из-за данного запрета местные туристические фирмы ежедневно теряют до 6 млн рублей. Компаниям приходится отказывать туристам в экскурсиях на Долину Гейзеров и Курильское озеро, сообщает РИА Новости.
Кроме того, сейчас закрыты самые доходные туристические продукты — это индивидуальные туры, охота и рыбалка. Другие вертолетные компании края не могут покрыть спрос турфирм, так как одновременно с этим выполняют полеты по регулярным маршрутам в отдаленные поселки.
Напомним, 12 августа вертолет Ми-8 компании «Витязь-Аэро» с туристами на борту рухнул в Курильское озеро. Вертолете находились три члена экипажа и 13 туристов. Спастись удалось только восьмерым.