В России возник дефицит лекарств от артрита, которые пациентам нужно принимать без перерыва
В России зафиксирован острый дефицит импортных лекарств для больных ревматическими заболеваниями. Особенно пациентам не хватает раствора метотрексата, внесенного правительством в перечень жизненно необходимых препаратов
В России зафиксирован острый дефицит импортных лекарств для больных ревматическими заболеваниями. Особенно пациентам не хватает раствора метотрексата, внесенного правительством в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).
По данным газеты «Ведомости», метотрексат на постоянной основе принимают 2–2,5 млн человек, а перерыв в лечении чреват серьезными обострениями болезни.
Вице-президент ассоциации «Надежда» Полина Пчельникова сообщила, что лекарство от артрита производства швейцарской компании Sandoz (дивизион группы Novartis) российские аптеки перестали продавать в начале августа. При этом пациентам необходимо принимать препарат пожизненно.
Одной из причин возникновения дефицита препаратов от артрита является пандемия коронавируса, так как эти лекарства применяются в лечении COVID-19.