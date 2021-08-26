Аргентинские ученые сообщили о росте активности антител после прививки «Спутником V»
Ученые из Аргентины после полугода использования вакцины «Спутник V» опубликовали доклад об эффективности российского препарата для профилактики коронавируса
Ученые из Аргентины после полугода использования вакцины «Спутник V» опубликовали доклад об эффективности российского препарата для профилактики коронавируса.
В докладе говорится, что активность антител к коронавирусу, в том числе новых типов, постепенно растет в течение полугода после вакцинации «Спутником V».
Специалисты изучили 1,8 тысячи образцов сыворотки крови пациентов, привитых российской вакциной с января по август текущего года. В ходе исследования выяснилось, что через полгода после прививки у пациентов возрастала способность антител нейтрализовать мутации COVID-19.
В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отметили, что в данном исследовании принимали участие специалисты министерства здравоохранения Аргентины, Университета Буэнос-Айреса и американского Университета Вашингтона в Сент-Луисе.