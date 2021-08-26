Новый губернатор Нью-Йорка признала факт занижения данных по умершим от COVID-19
Новый губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул после вступления в должность внесла в официальную статистику умерших от коронавируса в штате дополнительно 12 тысяч человек
Новый губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул после вступления в должность внесла в официальную статистику умерших от коронавируса в штате дополнительно 12 тысяч человек. Теперь число умерших составляет 55 400 тысяч человек вместо 43 400 , о которых сообщал прежний губернатор Эндрю Куомо, сообщает агентство Bloomberg.
Кэти Хокул в свою очередь признала, что статистика по умершим в Нью-Йорке была занижена. «Есть предполагаемые и подтвержденные смертельные случаи. Люди должны знать и то, и другое», - сообщила чиновница.
Раннее информагентство Associated Press сообщило о несоответствии между данными по летальным исходам от COVID-19 в Нью-Йорке у CDC и администрации Эндрю Куомо. В статистику администрации штата не вошли ковидные пациенты, которые умерли от осложнений дома или в хосписе, а не в больнице. Также в статистику не попали вероятно умершие от COVID-19, но не получившие положительные тесты на коронавирус.
В этой связи губернатора Куомо обвинили в манипулировании статистикой с целью улучшить свой имидж.