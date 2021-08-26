Защитники старой Москвы передали в мэрию обломок очередного уничтоженного исторического здания
Куратор проекта «ЛизаАлерт» Олег Леонов вместе с урбанистами и неравнодушными москвичами передал обломок исторического здания, которое не удалось спасти от уничтожения, в Департамент культурного наследия Москвы
Куратор проекта «ЛизаАлерт» Олег Леонов вместе с урбанистами и неравнодушными москвичами передал обломок исторического здания, которое не удалось спасти от уничтожения, в Департамент культурного наследия Москвы.
Одновременно с этим активисты потребовали от мэрии столицы предоставить охранный статус 20 старинным зданиям. К данному требованию прилагаются подписи 8 тысяч москвичей, сообщает «Независимая газета».
Этот статус позволит защитить и сохранить уникальные строения от всевозможных «новшеств», «переделок» и демонтажа.
«Мы выросли на этих улицах, каждый дом для нас особенный, и мы хотим спасти и сохранить дух старой Москвы», - отметил Олег Леонов.
Напомним, что мэра Сергея Собянина защитники старой Москвы неоднократно критиковали за уничтожение исторических зданий ради строительства высотных жилых домов и торговых центров.