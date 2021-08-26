Алексей Навальный в интервью The New York Times рассказал о «пытке» гостелевидением в колонии
Газета The New York Times опубликовала первое интервью Алексея Навального из исправительной колонии в Покрове, где он отбывает срок по делу «Ив Роше»
Газета The New York Times опубликовала первое интервью Алексея Навального из исправительной колонии в Покрове, где он отбывает срок по делу «Ив Роше».
Политик в этом интервью рассказал, что в покровской ИК-2 его и других арестантов заставляют более восьми часов в день смотреть российское государственное телевидение и пропагандистские фильмы. Дремать во время просмотра нельзя - сотрудники колонии сразу же тебя будят и заставляют смотреть телефизор. Эти сеансы , по словам политика, заменили заключенным «каторжные работы».
Рассказав о своем быту в исправительной колонии, Алексея Навальный в очередной раз призвал западные страны ввести санкции против российских олигархов, которые поддерживают режим Владимира Путина.
Напомним, что о санкциях против «путинских» олигархов говорилось и в колонке Алексея Навального, которую опубликовали The Guardian, Frankfurter Allgemeine Zeitung и Le Monde в «годовщину» отравления оппозиционера боевым ядом «Новичок».